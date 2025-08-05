Спортивный комментатор Соловьев назвал гибель Гришина большой потерей для фигурного катания

Известный спортивный комментатор Василий Соловьев в комментарии сайту RT высказался о трагической гибели своего коллеги Александра Гришина.

Соловьев подчеркнул сложность работы комментатора в фигурном катании, отметив высокие требования к знаниям спорта, искусству, музыке и хореографии. Собеседник добавил, что комментаторы вынуждены поддерживать отношения с талантливыми, но сложными людьми — тренерами и спортсменами.

Успехи Гришина свидетельствуют о том, что он нашел свое признание, и теперь, по словам Соловьева, эта потеря стала огромной трагедией для мира фигурного катания.