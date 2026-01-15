Место гибели экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра сняли на видео

У дома, где нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра, работают правоохранители. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, что на место происшествия прибыли специалисты МЧС, Следственного комитета и специальной перевозки.

Днем 15 января стало известно, что бывший заместитель министра труда покончил с собой в Новой Москве в частном доме. Перед этим он разослал друзьям сообщение, обвинив в смерти жену. Знакомые забили тревогу и вызвали спасателей — те нашли Скляра мертвым.

Экс-замглавы Минтруда освободили от должности по собственному желанию летом 2022-го. Он занимал пост четыре года и отвечал за цифровизацию и оказание государственных услуг в электронном формате.