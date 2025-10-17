Мессенджер MAX в сентябре заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов

Техподдержка MAX в сентябре заблокировала 105 тысяч подозрительных аккаунтов и удалила более 350 тысяч вредоносных файлов. Об этом сообщили телеканалу RT в пресс-службе мессенджера.

Кроме того, сотрудники Центра безопасности компании помогли задержать девятерых мошенников, похищавших через мессенджеры деньги россиян.

Ранее Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало, как не попасться на кибермошенников, желая купить автомобиль за рубежом. Среди примет злоумышленников — требование оплаты в криптовалюте, подозрительно низкие цены и призывы поскорее оформить сделку якобы из-за роста цен.