МВД перечислило признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры

В мессенджерах активизировались кибермошенники. Они предлагают услуги по перегону и покупке автомобилей из-за границы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Одним из условий является оплата в криптовалюте. Потерпевшему предлагают скачать приложение для криптокошелька и затем перевести крупную сумму денег «для подтверждения платежеспособности» или в качестве вступительного взноса.

Есть несколько типичных признаков мошенничества: автомобиль по цене ниже рыночной; к оплате принимается только криптовалюта; призывы к быстрой сделке из-за возможного роста цен; переход по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».

В МВД предупредили: будьте осторожны с предложениями о покупке подозрительно дешевых машин. Также в полиции порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и данные банковских карт посторонним.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Аферисты выдают себя за сотрудников поликлиник и выманивают у людей личные данные, говоря, что нужно пересдать анализы. Потом жертве начинают звонить люди, выдающие себя за правоохранителей. Они обвиняют человека в поддержке запрещенных организаций.