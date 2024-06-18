Мешал тушить пожар и метал топор. Неадеквата с пистолетом задержали в Домодедове
Неадекват с топором и пистолетом пытался напасть на полицейских в Домодедове
Неадекватный мужчина с топором и пистолетом пытался мешать тушению горящего частного дома в коттеджном поселке в Домодедове, а когда на место прибыли полицейские — принялся угрожать и правоохранителям. О ЧП сообщил источник 360.ru
По его информации, пожар вспыхнул в коттеджном поселке «Шелест» в деревне Минаево. О ЧП в МЧС сообщили соседи. На место направили спасателей.
Когда специалисты зашли на территорию участка, то увидели человека, бегущего на них с топором и пистолетом, добавил собеседник 360.ru. После этого пожарные обратились в полицию.
Прибывшим правоохранителям мужчина грозил убийством и швырнул в них топор, но не попал, добавил источник. Полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, затем они задержали неадеквата.
При проверке оказалось, что мужчина — уроженец города Видное. Ему 41 год, уточнил собеседник 360.ru.
В региональном ГСУ СК сообщили, что задержанный подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Установлено, что пистолет, которым, помимо топора, угрожал мужчина, был травматическим. Он успел выстрелить из него несколько раз.
«В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время он будет доставлен для проведения следственных действий к следователю», — заключили в пресс-службе.
В подмосковном главке МВД отметили, что пистолет задержанного направят на исследование. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.