Мешал тушить пожар и метал топор. Неадеквата с пистолетом задержали в Домодедове

Неадекват с топором и пистолетом пытался напасть на полицейских в Домодедове

Неадекватный мужчина с топором и пистолетом пытался мешать тушению горящего частного дома в коттеджном поселке в Домодедове, а когда на место прибыли полицейские — принялся угрожать и правоохранителям. О ЧП сообщил источник 360.ru

По его информации, пожар вспыхнул в коттеджном поселке «Шелест» в деревне Минаево. О ЧП в МЧС сообщили соседи. На место направили спасателей.

Когда специалисты зашли на территорию участка, то увидели человека, бегущего на них с топором и пистолетом, добавил собеседник 360.ru. После этого пожарные обратились в полицию.

Прибывшим правоохранителям мужчина грозил убийством и швырнул в них топор, но не попал, добавил источник. Полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, затем они задержали неадеквата.

При проверке оказалось, что мужчина — уроженец города Видное. Ему 41 год, уточнил собеседник 360.ru.