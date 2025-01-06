Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением нашли в Приморье

В Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«У реки Туманной сотрудники охотнадзора парка „Хасан“ обнаружили амурского тигра без признаков жизни», — уточнили представители надзорного ведомства.

По их данным, тигр получил ранение в область правой лопатки. Прокуратура Хасанского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося и результаты доследственной проверки.

В пресс-службе Центра «Амурский тигр» сообщили сайту kp.ru, что тигра, вероятно, убили намеренно. Причину гибели редкого животного покажет экспертиза.

В ноябре 2024 года амурский тигр запугал жителей микрорайона Врангель в городе Находка. Хищник беспрепятственно разгуливал по улицам и нападал на домашних животных. Местные обратились в администрацию города. Там сообщили, что для отлова тигра вызвали охотнадзор.