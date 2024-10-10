Сегодня 11:24 Mercedes загорелся в сервисе в Западном Бирюлеве. Пожар попал на видео Источник 360.ru сообщил о пожаре в автосервисе на Медынской улице в Москве 0 0 0 Эксклюзив

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Москва

Автомобиль Mercedes вспыхнул на подземной парковке на Медынской улице в московском районе Бирюлево Западное. Об этом 360.ru сообщил источник в городских экстренных службах.

По его информации, в паркинге располагаются автомастерские. Представитель автосервиса, где произошло возгорание, подтвердил 360.ru факт ЧП и уточнил, что автомобиль вспыхнул на подъемнике.

Фото: Телеканал «360»

«Кто-то подбежал, сказал: „Машина горит!“ И вызвал пожарную группу. <…> Пожарные приехали, потушили. <…> Пожар ликвидирован, автомобиль дымится», — поделился он. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Потушили иномарку с помощью пенного ствола. Причина случившегося пока неизвестна. Ранее в центре Москвы взорвался трактор, укладывавший тротуарную плитку. Водителя госпитализировали с ожогами. Предположительно, во время работы он случайно замкнул высоковольтный кабель.