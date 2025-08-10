Mercedes столкнулся с мотоциклом в Москве. Байкер получил серьезные травмы

Источник 360.ru: в Москве Mercedes проехал на красный сигнал и врезался в байк

В Москве столкнулись белый Mercedes и мотоцикл. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

На ролике видно, что поврежденный байк лежит на асфальте. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Со слов очевидцев, Mercedes [проехал] на красный. Водитель мотоцикла — клиническая смерть», — рассказал источник 360.ru.

К месту ДТП приехали знакомые водителя иномарки, они отказались от комментариев.

По данным агентства «Москва», авария случилась на Мичуринском проспекте.

Upd: мотоциклист скончался.

Накануне два человека погибли в ДТП у торгового центра «Авиапарк» в столице. Там мотоциклист врезался в электроскутер. Байк отбросило в сторону, он протаранил фонарь. Мотоциклист и его пассажир погибли, курьер на скутере выжил, его госпитализировали.