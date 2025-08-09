Два человека погибли в ДТП у «Авиапарка» в Москве

Два человека погибли в ДТП у торгового центра «Авиапарк» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в официальном Telegram-канале .

Мотоцикл врезался в электроскутер на Ходынском бульваре, неподалеку от торгового центра «Авиапарк». Судя по кадрам, распространенным прокуратурой, электровелосипед использовался доставщиком.

Мотоцикл отбросило в сторону, он протаранил фонарь. Его водитель скончался на месте. Погиб и его пассажир.

Курьер выжил. Его госпитализировали. Кто виноват в аварии, следствие еще не установило.

«Авария с мотоциклом и доставкой „Яндекс Лавки“, два черных пакета. Въезд в ТЦ перекрыли», — сообщил 360.ru очевидец.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура округа контролирует проведение процессуальных действий по факту аварии.

