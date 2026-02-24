Мэр Смоленска призвал откликнуться тех, кто видел пропавшую девочку

Мэр Смоленска Александр Новиков призвал возможных очевидцев исчезновения девятилетней девочки проверить записи видеорегистраторов. Он обратился к местным жителям в телеграм-канале .

«Уважаемые смоляне! Сегодня в нашем городе пропала девятилетняя девочка. <…> Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной», — написал он.

Мэр также опубликовал фотографию ребенка и ее приметы, размещенные на сайте поискового отряда «Сальвар». Любую информацию он попросил сообщать поисковикам.

Новиков призвал всех, кто в это время находился на месте происшествия или проезжал мимо, проверить записи видеорегистраторов и вспомнить, не видели ли они девочку.

РИА «Новости» со ссылкой на региональных правоохранителей сообщило, что пропавшая девочка ранее не убегала из дома, а на прогулку с собакой не взяла ни ключи, ни телефон.

Школьница утром 24 февраля выгуливала той-терьера, и больше не вернулась. Собака прибежала домой одна. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку, полиция, спасатели и добровольцы развернули масштабные поиски ребенка.