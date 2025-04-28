Мэр Белгорода раскрыл подробности смертельного ДТП с медиками

Мэр Белгорода Демидов: попавшие в ДТП медики везли пациента в тяжелом состоянии

Медики, попавшие в смертельное ДТП в Белгороде ночью, везли в больного в тяжелом состоянии. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале .

«Погиб фельдшер, получили ранения его коллеги — они везли пациента в тяжелом состоянии», — заявил он.

Градоначальник выразил искренние соболезнования родным и близким врача.

Ранее пресс-служба регионального МВД сообщила, что авария случилась примерно 22:05 на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой.

Карета скорой помощи ехала с включенными проблесковыми сигналами, несмотря на это, во время движения в нее врезался Mercedes. От удара медицинская машина перевернулась.

До этого похожее ДТП случилось на юге Москвы — там так же столкнулись Mercedes и карета скорой помощи. После удара спецавтомобиль перевернулся. В результате ЧП пострадали два человека.