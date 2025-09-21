Россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах знакомств

МВД: мошенники часто ищут жертв на сайте знакомств в конкретном регионе

Мошенники для поиска жертв стали чаще использовать сайты знакомств. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости» .

Ведомство предупредило, что мошенники чаще всего активно ищут спутника в конкретном регионе, но сами при этом живут за рубежом. В МВД призвали не ориентироваться исключительно на фото в анкете и описание профиля.

Аферисты обычно предлагают встретиться, но не могут этого сделать из-за «непредвиденных обстоятельств» и просят деньги у жертв.

«Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства „для внесения залога“», — добавили в МВД.

Ранее руководитель направления информационной безопасности в «Телеком бирже» Александр Блезнеков рассказал, что мошенники стали придумывать еще более хитрые схемы для обмана граждан. Они начали тщательно готовиться к беседам и изучать мельчайшие детали жизни и работы жертв.

Эксперт предупредил, что в 2024 году в крупных городах до 10% всех мошеннических звонков были персонализированными.