«Меня переклинило». Раскаяние педофила-убийцы шокировали семью 9-летнего мальчика

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин в СИЗО заявил, что хочет искупить вину. Представляющий интересы семьи юрист Никита Сорокин в беседе с kp.ru отметил, исповедь обвиняемого доверия не вызывает.

В публичном раскаянии Жилкин из СИЗО сумел выдвинуть свою версию событий. Подозреваемый рассказал, что «не хотел ничего плохого», мальчик якобы сел к нему в машину просто погреться, а затем стал шантажировать и требовать полмиллиона рублей.

Злоумышленник объяснил, что хотел отвезти мальчика в полицию. Однако испугался и начал его избивать.

«Я хотел бы извиниться перед родителями и сказать, что хочу искупить вину перед ними. Я не хотел никогда этого, не понимаю, как это могло произойти», — заявил подозреваемый в убийстве ребенка.

Жилкин также говорил, что «меня переклинило», поэтому он связал мальчика скотчем и бросил в багажник. По версии мужчины, ребенок задохнулся случайно. Помочь ему Жилкин не сумел и выбросил тело в ближайший пруд.

Однако результаты судебно-медицинской экспертизы полностью опровергают эти показания. Специалисты установили, что на момент попадания в воду ребенок был еще жив. Это означает, что мальчик не задохнулся в машине, а утонул.

Юрист семьи убитого ребенка считает, что подобная позиция — часть четкой линии защиты. Обвиняемый последовательно пытается добиться более мягкого наказания, ведь без умысла на убийство малолетнего ему предъявят совсем другую статью.