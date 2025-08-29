Меликов заявил о сотнях выявленных нарушений на АЗС в Дагестане

В Дагестане, где произошел взрыв на заправке возле села Сулевкент, выявляют сотни нарушений на АЗС при проверках. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале .

«Мне регулярно докладывают о результатах проверок на автозаправках, к сожалению, находят сотни нарушений. <…> Рисковать безопасностью жителей недопустимо, поэтому мы и дальше будем работать, чтобы навести порядок в этой сфере», — написал он.

Меликов добавил, что заправку в Хасавюртовском районе, где 29 августа прогремел взрыв, также проверят на соответствие нормам.

Ранее стало известно, что дагестанские следователи назвали предварительную причину ЧП на АЗС. Во время перекачки газа разгерметизировалась емкость газовоза.