Меликов назвал теракты в Дагестане тщательно спланированной акцией

Глава Дагестана Меликов: теракты в республике тщательно спланировали

Isaev Aslan/news.ru
Фото: Isaev Aslan/news.ru/Global Look Press

Теракты в Дагестане были тщательно спланированной акцией. Таким мнением поделился глава республики Сергей Меликов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он не исключил, что нападение спланировали из-за рубежа. Цель акции — посеять раздор среди народов России, считает Меликов.

Глава Дагестана призвал местных жителей объединяться для работы над искоренением терроризма и экстремизма.

Ранее «Известия» сообщали, что боевики в Дагестане действовали спонтанно в выборе жертв. Изначально они собирались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. После трагедии в Дагестане объявили трехдневный траур.

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