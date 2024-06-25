Меликов назвал теракты в Дагестане тщательно спланированной акцией
Глава Дагестана Меликов: теракты в республике тщательно спланировали
Теракты в Дагестане были тщательно спланированной акцией. Таким мнением поделился глава республики Сергей Меликов, чьи слова привело РИА «Новости».
Он не исключил, что нападение спланировали из-за рубежа. Цель акции — посеять раздор среди народов России, считает Меликов.
Глава Дагестана призвал местных жителей объединяться для работы над искоренением терроризма и экстремизма.
Ранее «Известия» сообщали, что боевики в Дагестане действовали спонтанно в выборе жертв. Изначально они собирались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова.
Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. После трагедии в Дагестане объявили трехдневный траур.