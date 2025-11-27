Механизм эскалатора зажевал руку девочки в приморском ТЦ

В торговом центре города Фокино Приморского края руку четырехлетней девочки затянуло в механизм эскалатора. Подробности 360.ru рассказал очевидец.

«Ребенок спускался со второго этажа вместе с папой и братом. В какой-то момент девочка споткнулась, после чего эскалатор сначала захватил ее куртку, а затем в механизм попала и рука. Самое страшное, что остановить сразу эскалатор не получилось. За это время махина стесала кожу ребенка. Когда спасатели прибыли, девочка висела на этой руке», — сообщил он.

Скорая помощь и спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Девочку должны отправить в другой город для лечения — в Находку. Ее мама, уточнил очевидец, потрясенная случившимся, потеряла сознание.

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка на эскалаторе в торговом центре в Фокино. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 27 ноября около 19:00 по местному времени.

«Четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней», — сообщили в прокуратуре.

Надзорные органы оценят безопасность работы подъемного механизма в торговом центре и проверят действия законных представителей несовершеннолетней.

Ранее пятилетней девочке раздробило ногу на эскалаторе в метро Петербурга. Ее нога в резиновом сапоге застряла между лестничным полотном и балюстрадой. ЧП произошло на станции «Лиговский проспект».

