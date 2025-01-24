Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал свою версию крушения

Танкер «Волгонефть-212» во время крушения в Черном море переломился пополам примерно за 10 минут. Об этом изданию РБК рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

«Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно 10 минут судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», — рассказал механик.

Капитан начал руководить «борьбой за живучесть» и спасением людей. Действия капитана и экипажа помогли избежать больших жертв, в результате ЧП погиб один человек — 23-летний матрос.

«Авария произошла по причине резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу, большой волновой нагрузке, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности, в случае ухудшения погоды, уйти в Азовское море», — сообщил Татаринов.

По словам механика, судно задержали в акватории дольше положенного, разрешение на пребывание в море заканчивалось 30 ноября, танкер должен был проследовать в реку. Однако в морских портах распоряжения капитана является обязательным к исполнению.

Погода начала портиться 12 декабря, но танкеру не разрешили занять позицию, необходимую для безопасного пережидания непогоды. Утром 15 декабря ветер усилился, в 8:40 судно переломилось на две части. Эвакуация экипажа началась примерно в 12:15 вертолетами ВМФ России, часть экипажа поднимали уже из воды.

Капитана танкера «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля. Его обвинили в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем за собой смерть члена экипажа — вахтенного матроса.