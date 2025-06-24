Медведицу-убийцу застрелили на Сахалине

Специалисты застрелили медведя, который убил двух человек на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Двухлетняя медведица неожиданно напала на людей в районе скульптурной группы «Три оленя» на трассе Южно-Сахалинск — Корсаков. Одного мужчину она задрала на месте, второй сбежал, но позже скончался от потери крови.

Животное вело себя странно: когда прибыли спасатели, оно не испугалось и не отходило от трупа. Хищник сбежал только после того, как услышал выстрелы. В этот же день спасатели встретили еще двух человек, убегавших от медведя.

Охотники убили опасного зверя утром, спустя почти сутки после нападения на людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей к смерти двух лиц. Следователи выясняют все обстоятельство произошедшего.