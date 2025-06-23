Медведь устроил бойню на Сахалине

МЧС: на Сахалине медведь напал на людей, есть жертвы

В нескольких десятках метров от контрольно-пропускного пункта поисково-спасательного отряда имени Полякова медведь напал на двух мужчин. ЧП произошло в лесу, примерно в 50-70 метрах от трассы, сообщили в пресс-службе МЧС Сахалинской области.

«Один человек смог отбиться и убежал, второго зверь сильно покусал», — отметили в министерстве.

Сотрудники МЧС России отогнали хищника, эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Но мужчина скончался от потери крови.

Спасатели встретили еще двух человек, убегавших от медведя. Специалисты МЧС отпугнули зверя.

«Позднее охотоведы пошли в лес на поиск медведя, где был обнаружен еще один ранее погибший человек», — добавили в МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. Следствие тщательно изучает все детали произошедшего и выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее медведь едва не разорвал туриста и местного жителя на Курилах. Один из мужчин получил незначительные травмы и отделался легким испугом, а второй сильно пострадал — у него был «частично снят скальп».