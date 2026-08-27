Медведица зубами оторвала бампер у машины в горах Румынии

В Румынии на горной трассе Трансфагараш недовольная вниманием людей медведица зубами оторвала бампер у проезжавшей мимо машины. Об этом сообщил портал Adevarul .

Водители ехали очень медленно по горной дороге, чтобы посмотреть на медведицу с тремя медвежатами. Хищнице не понравилось их внимание. Она приблизилась к одному из автомобилей и зубами сломала задний бампер.

Местные власти не раз предупреждали водителей и туристов, чтобы они не приближались к животным ради фото- и видеосъемки, а также не кормили их. Это может привести к тому, что медведи потеряют страх перед людьми и станут опасными.

Ранее профессиональный охотник Василий Федюнин предупредил, что нельзя хранить продукты в палатках и спальных мешках. Также не стоит бросать пищевые отходы на туристических стоянках, которые могут найти медведи и потом вернуться в поисках еды.