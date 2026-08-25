Охотник Федюнин посоветовал туристам хранить продукты вдали от палаток

Профессиональный охотник Василий Федюнин предупредил, что пищевые отходы у туристических стоянок и в населенных пунктах могут привлечь медведей, пишет aif.ru .

Федюнин рассказал, что медведи возвращаются в места, где уже находили доступную пищу. Зверь может напасть не потому, что считает человека добычей, а защищая найденную еду.

Охотник рекомендовал не оставлять продукты в палатках и спальных мешках. Их следует хранить на удалении от места ночлега. В тайге туристам стоит шуметь и разговаривать, чтобы животное заранее заметило людей и ушло, сообщает RT.

Федюнин назвал опасными встречу с медведицей и медвежатами, приближение к месту хранения пищи зверя и повторное появление медведя рядом с людьми.