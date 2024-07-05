Медведица напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине

Фото: РИА «Новости»

Медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе жилого дома на Сахалине. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин –Точка отсчета».

Нападение произошло на улице Советской в Охе, между детским садом и жилым домом. На кадрах видно, что сначала хищница с медвежатами пробежалась по двору. Спустя время из кустов выбежал мужчина, которого преследовала медведица. Она повалила его на землю, но мужчине повезло, так как очевидцы смогли громкими криками спугнуть дикое животное. По предварительной информации, он не пострадал.

«Как теперь гулять с ребенком? Просто семейство целое гуляет по городу. Это уже перебор», — заявила местная жительница.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз пенсионера, который вышел на прогулку с собаками. По словам жителя деревни Леоново, это первый случай, но зимой в населенном пункте ходили несколько хищников.

До этого от клыков медведя погиб житель Биробиджана, тело которого позже обнаружили поселка Кирга.

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