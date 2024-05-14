Медведь загрыз мужчину в ЕАО | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 09:40 Медведь загрыз мужчину в ЕАО Медведь насмерть загрыз жителя Биробиджана Freepik

Читать 360 в

В Еврейской автономной области в Биробиджане медведь загрыз местного жителя. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, 11 мая этого года в лесу рядом с поселком Кирга медведь напал на мужчину и загрыз его насмерть. Позже очевидцы обнаружили труп местного жителя со следами укусов хищника.

Реклама

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее японцу удалось выжить при встрече с медведями. Мужчина приехал на остров Хоккайдо к водопадам. В какой-то момент в кустах появились два огромных хищника. Один из них набросился на 50-летнего туриста. Тот ударил животное по морде, применив прием карате. Испугавшись, медведи убежали, а японец быстро спрятался в автомобиле.