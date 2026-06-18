Медведица напала на группу школьников в США

В США группа старшеклассников столкнулась с черной медведицей, два подростка пострадали. Об этом сообщило издание The Seattle Times .

По данным поисково-спасательной службы округа Кинг, группа из шести баскетболистов старшей школы Томаса Джефферсона в Оберне столкнулась с медведицей и медвежатами. Школьники поднимались по главной тропе на гору Си.

Медведица набросилась на подростков. Несколько туристов, включая одного старшеклассника, позвонили спасателям. Они прибыли через 12 минут, так как у одной из спасательных групп как раз проходили учения на вершине Си.

Один юноша получил травмы, убегая от хищницы, но ранения не угрожали его жизни, хотя он и передвигался с трудом. Второго подростка с ранами головы и лица спасатели доставили до места, где его мог забрать квадроцикл, после чего его госпитализировали.

Ранее в горах Сочи заблудились три туриста, сбежавшие от медведей вглубь леса.