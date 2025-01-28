Медведица набросилась на двух мальчиков

В Индии медведица покалечила мальчиков, напав на них в лесу

В Индии медведица напала на двух школьников, собирающих полезные растения в лесу. Об этом сообщило издание India Today NE .

Хищница напала на подростков из деревни Хмунпуи в штате Мизорам в субботу, 25 января. Дети столкнулись с медведицей и ее детенышем в восьми километрах от дома.

При этом 13-летний парень отделался незначительными травмами. Медики перевязали ему рану, сделали прививку от столбняка и выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение дома.

Его другу повезло меньше — 12-летний мальчик получил серьезные травмы во время нападения хищника. У ребенка глубокие порезы на голове, животе и лице. Кроме того, у него перелом носа и в будущем ему может потребоваться хирургическое лечение.

Мальчику наложили 25 швов на живот и лицо. Офтальмолог заявил, что глаза ребенка едва не пострадали от когтей медведя. Сейчас он находится в хирургическом отделении больницы в Аиджале.

Прошлой осенью на острове Итуруп медведь напал на двух мужчин, которых едва не растерзал.