Медведи вышли к людям сразу в двух районах Хабаровского края

В ночь на 7 июня хищник вышел в центр поселка Лазарев Николаевского района. Его заметили примерно в 02:20.

Также в поселке Тополево в Хабаровском районе зверь больше часа бродил по улицам. На окраине медведь кинулся на местного жителя. Мужчина сначала попытался спрятаться под теплотрассой, но затем понял, что это его не спасет, забрался на трубу и накричал на хищника, спугнув его.

Затем медведь направился в сторону города, пересек дороги, перелез через забор у гостиницы и скрылся.

Как рассказали жители, косолапый появляется в окрестностях уже больше месяца. Его местонахождение неизвестно. На поиски выехали охотоведы.

Месяц назад в Мурманской области девушка встретила медвежонка во время прогулки с собакой.