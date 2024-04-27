Японец отбился от медведя с помощью карате | 360°

27 апреля 2024, 03:06
Японец отбился от медведя с помощью карате
Daily Star: японец напугал медведя приемами карате и спас себе жизнь на Хоккайдо
Житель Японии отбился от агрессивного медведя с помощью навыков карате во время туристической поездки в городе Наеро на острове Хоккайдо. Об этом сообщило издание Daily Star.
Опытный каратист Масато Фукуда приехал полюбоваться водопадами, но в какой-то момент за ним из-за кустов стали наблюдать два огромных медведя.
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Внезапно один из них накинулся на 50-летнего мужчину. Турист ударил медведя по морде, применив один из приемов карате. Это помогло отпугнуть хищников, а мужчина быстро спрятался в машине.
«Если бы он все же напал на меня, у меня не было бы ни единого шанса на выживание, — признался он.
Ранее дикий медведь напал на рабочего на Чаяндинском месторождении в Якутии. Его коллега пытался отогнать животное с помощью огнетушителя, но не получилось. Ранив первого мужчину, хищник бросился на второго. Позже приехал охотник и застрелил зверя.
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