Японец отбился от медведя с помощью карате | 360°

Мир 27 апреля 2024, 03:06 Японец отбился от медведя с помощью карате Daily Star: японец напугал медведя приемами карате и спас себе жизнь на Хоккайдо Freepik

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Житель Японии отбился от агрессивного медведя с помощью навыков карате во время туристической поездки в городе Наеро на острове Хоккайдо. Об этом сообщило издание Daily Star.

Опытный каратист Масато Фукуда приехал полюбоваться водопадами, но в какой-то момент за ним из-за кустов стали наблюдать два огромных медведя.

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Внезапно один из них накинулся на 50-летнего мужчину. Турист ударил медведя по морде, применив один из приемов карате. Это помогло отпугнуть хищников, а мужчина быстро спрятался в машине.

«Если бы он все же напал на меня, у меня не было бы ни единого шанса на выживание, — признался он.

Ранее дикий медведь напал на рабочего на Чаяндинском месторождении в Якутии. Его коллега пытался отогнать животное с помощью огнетушителя, но не получилось. Ранив первого мужчину, хищник бросился на второго. Позже приехал охотник и застрелил зверя.