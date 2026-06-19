Медведь через открытое окно разодрал лицо и грудь 19-летнего парня

В Калифорнии медведь пролез в окно дома и вцепился когтями в лицо и грудь 19-летнего парня. Об этом сообщило издание Los Angeles Times .

Утром в понедельник, 15 июня, жительница Крестлайна Дара Вуд услышала шум, вышла в коридор и подошла к комнате своего сына. Парень выбежал с окровавленным лицом. Сначала она решила, что у него пошла кровь из носа, но, заглянув в комнату, увидела большого черного медведя, который пытался пролезть внутрь через окно.

Вуд прогнала хищника криками и стуком деревянной ложки по кастрюле. Ее сына доставили в больницу, где ему наложили швы. Женщина рассказала, что медведь когтями порвал парню верхнюю губу и ноздрю, а также расцарапал живот и грудь.

Сотрудники службы охраны дикой природы взяли образцы ДНК у пострадавшего и в его доме и отправили их в лабораторию. Медведя выследят и, возможно, усыпят.

Ранее в США медведица напала на двух подростков на горной тропе.