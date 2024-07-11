Медведь разодрал свою хозяйку в поселке под Петербургом

СК: правоохранители застрелили медведя, убившего свою хозяйку под Петербургом

Содержавшийся в поселке Парголово под Санкт-Петербургом в качестве домашнего питомца медведь нанес смертельные раны своей хозяйке, животное застрелили. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

В результате нападения косолапого женщина, которая была профессиональной дрессировщицей, скончалась на месте ЧП.

«Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции», — отметили в управлении.

Погибшая содержала на своем участке диких животных с 2015 года. Как рассказала 360.ru соседка жертвы Анна, там также жил волк.

Следственные органу начали проверку проверку по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности», правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

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