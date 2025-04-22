Медведь разгуливал по детской площадке в Сочи

В Сочи местные жители заметили двух медведей, гулящих по ночным улицам. Одного из хищников сняла камера видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Типичный Сочи» .

Животных заметили жители сочинских сел Третья Рота и Нор-Луйс, находящихся в Лазаревском районе.

«Один из косолапых попал в объектив камеры видеонаблюдения около детской площадки», — уточнил канал.

На кадрах был видно, как медведь перешел узкую автомобильную дорогу, прошелся вдоль забора вокруг детской площадки. После того, как животное заметило приближающуюся машину, то убежало в сторону от дороги.

Как сообщил новостной портал «Сочи Стрим», хищники бродили по улицам в поисках еды. Местные жители рассказали, что «в этих селах мусорки пустые почти всегда», поэтому медведям негде поесть.

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