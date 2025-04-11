Россиян напугали нашествием комаров и разъяренных медведей. Стоит бояться?

Жители центральной части России могут столкнуться с нашествием комаров и разъяренных медведей. Причиной ученые назвали климатические аномалии. С ними не согласился главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. В разговоре с 360.ru он заявил, что эти предупреждения какая-то утка.

По словам профессора, прошедшие снегопады никак не могут повлиять на комаров.

«Наоборот, где же им выплаживаться, если снегопады? Ну можно, конечно, предположить, что они начали выплаживаться где-то в болотах Тверской области, а когда снег пошел, то они как-то вылетели оттуда. Но я с трудом могу себе такое представить», — отметил Чумаков.

Более того, оттепель была довольно непродолжительная, а ночью столбики термометров показывали и минусовые значения.

«У комаров все-таки период созревания личинок гораздо больше по времени занимает, чем тот, что был теплым. <…> Я думаю, что это какая-то вообще утка, а про медведей это вообще уже…», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в средней полосе обитает очень мало медведей, поэтому никакого нашествия быть не может.

Ранее биолог Елена Анашкина сообщила Telegram-каналу Mash, что похолодание приведет к нашествию разъяренных медведей, а также большому количеству комаров.