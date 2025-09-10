Медведь разгромил пасеку «Arctic Honey» в Мурманской области

Бурый медведь снес электроизгородь и разгромил заполярную пасеку «Arctic Honey» в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщили ее владельцы.

Они объяснили, что собирают арктический мед с двух разных пасек. Одна из них находится в глухом таежном лесу, а вторую расположили рядом с кипрейными полями.

По их словам, огромный медведь полакомился медом «Таежное разнотравье».

«Снес электроизгородь, съел рамки с медом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью», — уточнили владельцы.

Они отметили, что не обижаются на медведя, ведь пасека находится на его территории. При этом владельцы уже укрепили электроизгородь и пошутили, что будут с ним договариваться.

Ранее президент Владимир Путин назвал медведя главным символом России. И добавил, что уссурийский тигр является самым крупным в мире и при этом тоже российским.