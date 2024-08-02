Нижегородский минлесхоз рассказал об открытии сезона охоты на медведя
Первый этап сезона охоты на медведя открыли в Нижегородской области 1 августа. Он завершится 31 декабря 2024 года, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные регионального минлесхоза.
Как рассказал глава ведомства Роман Воробьев, добыча зверя осуществляется строго по лимитам и квотам. В течение указанного периода разрешается добывать 369 особей.
По словам министра, право получения разрешения разыграют 7 августа через информационную систему «Цифровой лес», добавило НИА «Нижний Новгород».
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