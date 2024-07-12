Медведь растерзал девушку в Румынии

Spotmedia.ro: в Румынии медведь затащил в лес и растерзал 19-летнюю девушку

В Румынии 19-летняя туристка погибла от лап медведя. Животное растерзало девушку, которая отправилась в поход с возлюбленным, сообщили журналисты Spotmedia.ro .

Молодые люди гуляли по предгорьям Карпат. Вскоре в уезде Прахова они повстречали медведя. Зверь набросился на девушку и утащил ее в лес. Ее избранник позвонил в экстренные службы.

Спасатели приехали на место, но увидели только молодого человека. Спустя какое-то время неподалеку обнаружили девушку, но спасти ее уже не удалось.

Представители экстренных служб уточнили изданию, что останки туристки было сложно вывезти, так как местность труднопроходимая, а также из-за медведя, который бродил в 15 метрах от них.

Молодого человека привезли в город Буштень. Жителей района предупредили об агрессивном животном на территории.

На днях в поселке под Санкт-Петербургом медведь убил дрессировщицу. Женщина около десяти лет содержала на своем участке диких животных.