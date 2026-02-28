Медсестра единственного оставшегося роддома в Новокузнецке уснула на приеме

Пациентка роддома в Новокузнецке пожаловалась на медсестру, несколько раз уснувшую во время оформления экстренной госпитализации. Сотрудница признала вину и сообщила сайту VSE42.ru о решении уволиться.

Беременная на восьмом месяце поступила в роддом с кровотечением, ее встретила уставшая медсестра. При оформлении документов сотрудница несколько раз уснула, сидя за столом. Женщина сняла ее на видео и выложила в соцсети.

«Под вечер меня начало вырубать, но отдохнуть не получалось, нужно было работать. Потом поступила женщина, ночью мне было ужасно плохо, и меня раза три точно вырубило», — объяснила медсестра журналистам.

Сложившуюся ситуацию она назвала позорной. Сотрудница признала вину и решила уволиться.

В Новокузнецке с населением около полумиллиона человек остался единственный роддом. После скандала с гибелью девяти младенцев пациенток направляют в акушерский стационар № 2 при Новокузнецкой городской клинической больнице № 1.