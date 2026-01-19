Работу «роддома смерти» в Новокузнецке приостановили на 90 дней

Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке после смерти девяти детей

Суд приостановил на 90 суток работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей. В деятельности медучреждения обнаружили нарушения, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в своем телеграм-канале .

На заседании инстанции установили, что 15 января 2028 года во время расследования в стационаре № 1 ГАУЗ «НГКБ № 1 имени Курбатова» зафиксировали нарушения, который заключались в несоблюдении санитарного законодательства и безопасности при выполнении работ.

Суд признал учреждение виновным и назначил административное наказание. Пока постановление суда никто не обжаловал.

Ранее главврача новокузнецкого роддома Виталия Хераскова отправили под домашний арест до 13 марта.