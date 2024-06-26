Медики вылетели на вертолетах в Инту для оказания помощи пострадавшим при крушении поезда

«Известия»: в Инту вылетели медики для помощи пострадавшим при крушении поезда

Фото: РИА «Новости»

В Инту вылетели вертолеты с медицинскими бригадами для помощи пострадавшим в аварии пассажирского поезда и их возможной эвакуации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным РЖД, четверых пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде, отметили авторы сообщения. Среди них один ребенок. Кроме того, с просьбой об оказании медицинской помощи обратились 46 человек.

Власти Коми ранее сообщили, что в результате схода поезда с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги пострадали 20 человек. Получивших повреждения пассажиров доставят в центральную районную больницу.

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