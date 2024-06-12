«Медики констатировали смерть». Дерево придавило мужчину и ребенка в Щелкове

МЧС: дерево рухнуло на ребенка и взрослого в Щелкове, оба погибли

Во время непогоды 12 июня дерево рухнуло на ребенка и мужчину в Щелкове. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Несмотря на предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, к сожалению, не все воспользовались нашими советами: не быть под конструкциями, деревьями, которые не внушают доверия. <…> Медики констатировали смерть», — рассказал собеседник 360.ru.

Следователи начали проверку, оказалось, что погибшие — дедушка и внук. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мальчик и мужчина возвращались с пляжа во время порывистого ветра с дождем и решили спрятаться под деревом.

«В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью», — передали в СКР.