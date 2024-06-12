Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды

Экстренные службы Москвы получили 12 июня множество сообщений об упавших деревьях, фиксируются и случаи с пострадавшими. Об этом рассказал источник 360.ru.

В парке «Музеон» дерево повалилось на музыкальную колонку, которая затем рухнула со сцены на девушку. Сообщение об этом поступило спасателям примерно в 16:21. Пострадавшей москвичке диагностировали сотрясение мозга.

Еще одно дерево за 20 минут до этого упало на девушку на Вешняковской улице. Москвичка повредила ногу, к ней выехала скорая помощь. На Чистопрудном бульваре дерево рухнуло на рекламный щит с освещением. Из-за этого произошел обрыв проводов.

ЧП из-за непогоды также зафиксировали на Золоторожском Валу в Лефортове. По словам очевидцев, молния ударила прямо в изолятор проводов, из-за чего электричка остановилась.

«Провода оплавились, без последующего загорания. Электричка стоит с опущенными токоприемниками. Отключена или нет, уточняется», — рассказал источник.

Ранее сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.