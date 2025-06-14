«Мечтал стать врачом». Покончивший с собой из-за ЕГЭ школьник был отличником

Покончивший с собой из-за ЕГЭ школьник был отличником

Подросток, покончивший с собой из-за плохого результата ЕГЭ по химии, был отличником. Он всегда равнялся на отца-хирурга и тоже хотел стать врачом. Друзья погибшего рассказали ИА «Регнум», что мальчик просто не смог справиться со стрессом.

«Он участвовал в соревнованиях, олимпиадах, сдавал ГТО, хорошо учился. Мечтал стать врачом, как его отец», — рассказала мать одноклассника Людмила.

Она отметила, что своей дочери-выпускнице давала успокоительные во время экзаменов, а также оказывала моральную поддержку.

Покончивший с собой мальчик был из семьи выходцев из Туркмении, семья давно живет в России и имеет российское гражданство. Родители приняли решение отправить тело сына на историческую родину.

В новгородской школе идет проверка.