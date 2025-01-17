«Мечется туда-сюда». В Саратове собака оказалась в ледяном плену на Волге

Вышедшая на лед замерзшей Волги в Саратове собака вторые сутки не может подняться на берег. Спасатели на звонки местных жителей отреагировали. Об этом сообщил местный Telegram-канал Saratov Detka , опубликовавший видео от очевидцев.

Горожане сообщили, что начали звонить спасателям еще со вчерашнего вечера. Но на помощь животному так никто и не пришел.

«Собака мечется туда-сюда и не может вернуться на берег. Помогите», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что собака бегает в разных направлениях по замерзшему льду. Действительно ли ей требуется помощь — неизвестно.

В минувший четверг, 16 января, спасатели достали из Москвы-реки провалившуюся под лед собаку в районе Крылатское. Специалистов на место вызвали очевидцы, которые сообщили, что животное провалилось в полынью.