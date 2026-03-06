Бензовоз взорвался около газовой заправки в Домодедово

Бензовоз взорвался и загорелся в Домодедове около газовой заправки. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

ЧП произошло в 22:22 в районе Косино, загорелся бензовоз и колонка. Очевидцы рассказали, что пожар разгорелся после взрыва.

«Проезжал мимо, за 10 минут до взрыва. Горел бензовоз около заправки газовой и рынка стройматериалов», — поделился один из очевидцев.

В МЧС по Московской области прокомментировали происшествие.

«Возгорание действительно было. В 23:30 полная ликвидация. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В четверг вечером станции метро «Павелецкая» в Москве загорелась вышка сотовой связи — огонь охватил мачту ретранслятора. Зацепский вал окутало дымом, ГАИ перекрыло движение по трем полосам.