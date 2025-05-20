McLaren влетел в отбойник и загорелся в Подмосковье

Автомобиль McLaren врезался в отбойник и загорелся на платной дороге в сторону Одинцова. Иномарку полностью охватило огнем, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали удар, потом спорткар загорелся и его отбросило на обочину.

«Две-три секунды, машина загорелась мгновенно», — отметила женщина.

На месте ДТП работают спецслужбы и сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее три легковых автомобиля сгорели в Москве. Выяснилось, что мужчина поджег одну машину, но огонь перекинулся на две другие.