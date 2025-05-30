МЧС запросило 155 миллиардов рублей на восстановление всех убежищ

МЧС собирается привести в порядок все убежища и укрытия на территории России. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, для восстановления объектов гражданской обороны потребуется порядка 155 миллиардов рублей. МЧС уже обратилось с просьбой о финансировании к Минфину.

«На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население», — подчеркнул Куренков.

Ранее украинские боевики атаковали российскую территорию с помощью почти 300 дронов.

Беспилотники засекли и нейтрализовали в Московском регионе, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. С вечера 27 мая до следующего утра военные ликвидировали 296 аппаратов.