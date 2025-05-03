МЧС задействовало более 100 сотрудников для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье

Из-за сильных осадков и ветра в Московской области произошли серьезные коммунальные аварии. Об этом сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС главка МЧС России по Московской области Андрей Веретенников, его слова привела пресс-служба ведомства.
Специалисты зафиксировали падение 1572 деревьев в 14 муниципальных образованиях. Повреждения получили 199 автомобилей в семи муниципальных образованиях.
Для ликвидации последствий от МЧС России задействовали 114 человек и 27 единиц техники.
Ранее стало известно, что из-за непогоды было нарушено движение на Савеловском направлении железной дороги. «Мострансавто» на этом фоне запустило компенсационные автобусы для жителей региона. Устранением последствий ЧП также заняты экстренные службы.
В Госдуме предложили упростить работникам ОПК получение статуса «Ветеран труда»
Турист сорвался со скалы в Бурятии и выжил
В зоне СВО нашли подборку украинских карикатур на бандеровцев из газет за 1945 год
«Уничтожить больше русских». Алаудинов рассказал, кто был самым жестоким к курским жителям
В Калининграде водитель сбил женщину с ребенком на тротуаре
«Организм погибает резко». Онищенко назвал главный симптом холеры
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте