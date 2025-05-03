МЧС задействовало более 100 сотрудников для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье

МЧС: последствия непогоды в Подмосковье ликвидируют более 100 спасателей

Из-за сильных осадков и ветра в Московской области произошли серьезные коммунальные аварии. Об этом сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС главка МЧС России по Московской области Андрей Веретенников, его слова привела пресс-служба ведомства.

Специалисты зафиксировали падение 1572 деревьев в 14 муниципальных образованиях. Повреждения получили 199 автомобилей в семи муниципальных образованиях.

Для ликвидации последствий от МЧС России задействовали 114 человек и 27 единиц техники.

Ранее стало известно, что из-за непогоды было нарушено движение на Савеловском направлении железной дороги. «Мострансавто» на этом фоне запустило компенсационные автобусы для жителей региона. Устранением последствий ЧП также заняты экстренные службы.

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