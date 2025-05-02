Компенсационные автобусы запустили на трех станциях Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия сильного дождя и ветра, которые прошли в регионе. В Минтрансе Московской области сообщили, что из-за непогоды нарушено движение на Савеловском направлении железной дороги. На этом фоне «Мострансавто» запустило компенсационные автобусы.

На севере и северо-западе Подмосковья за ночь выпало до 12 сантиметров осадков. Более 300 единиц спецтехники направили на устранение последствий непогоды на опасных участках.

Также более 370 машин и 123 рабочих убирают с дорог свыше 1,1 тысячи поваленных деревьев. На Пятницком шоссе в районе Солнечногорска упало около 50 деревьев — 30 уже убрали, одну полосу для движения открыли. На трассе «Дмитров — Талдом» временно закрыли полосу.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть осторожнее. В случае аварии или другой экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.