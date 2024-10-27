Место жесткой посадки Ан-2 на Ставрополье сняли на видео

МЧС: при жесткой посадке самолета на Ставрополье пострадали 4 человека

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека из девяти находившихся на борту. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Самолет жестко приземлился вблизи Ессентуков, отметили в ведомстве. По первоначальной информации, на борту находились пять человек.

«На борту находились девять человек, среди которых восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают 11 спасателей и пять единиц спецтехники.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.