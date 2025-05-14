МЧС усилило авиагруппировку в Забайкалье из-за лесных пожаров

МЧС России усилило авиационную группировку в Забайкальском крае для стабилизации лесопожарной обстановки. Такое поручение сделал глава министерства Александр Куренков, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня на боевое дежурство заступил самолет Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского авиационно-спасательного центра», — уточнили в МЧС.

Самолет-амфибия может сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. Заправка водой осуществляется с помощью пожарных автоцистерн и напрямую из озера Кенон.

Бе-200ЧС — это четвертое воздушное судно, которое стоит на защите населенных пунктов Забайкалья от огня. В регионе уже успешно используют два самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.

Ранее лесные пожары в Забайкальском крае сняли из космоса с помощью метеорологического спутника «Метеор-М».