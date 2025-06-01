МЧС сообщило предварительную информацию о погибших при обрушении моста под Брянском

МЧС: три человека погибли и 28 пострадали при обрушении моста в Брянской области

Три человека погибли и 28 пострадали при сходе с рельсов поезда в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

«По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них трое погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения», сообщили в ведомстве.

Спасатели обследуют пострадавшие вагоны и локомотив поезда, к ликвидации последствий привлекли около 180 специалистов и 60 единиц техники.

UPD: в МЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 33 человек.

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Брянской области из-за обрушения моста. По предварительной версии, причиной обрушения стало «незаконное вмешательство». Местные жители перед падением моста слышали взрыв.