Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось

Площадь возгорания на складе в деревне Большое Буньково Московской области выросла до пяти тысяч квадратных метров, на 800 квадратных метрах обрушилась конструкция здания. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.
Изначально МЧС сообщало, что площадь пожара на складе в Подмосковье составляет около 3300 квадратных метров.
Также к месту пожара выехала лаборатория. Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ
Пожар на складе с пластиковой продукцией в деревне Большое Буньково произошел ранее в воскресенье, 2 марта. Причина ЧП выясняется.
Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья
Онлайн-услугу по запрету на выдачу кредитов на свое имя запустили в Подмосковье
Более трех тысяч наемников из 70 стран воюют на стороне ВСУ против России
Инвесторы вложат 60 млрд рублей в новый морской курорт «Золотые пески» в Крыму
Спортсмены из Лыткарина победили в первенстве России по карате
Истребители Су-34 скинули бомбы на ВСУ в Гуляйполе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте