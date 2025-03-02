Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до пяти тысяч квадратных метров

Площадь возгорания на складе в деревне Большое Буньково Московской области выросла до пяти тысяч квадратных метров, на 800 квадратных метрах обрушилась конструкция здания. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Изначально МЧС сообщало, что площадь пожара на складе в Подмосковье составляет около 3300 квадратных метров.

Также к месту пожара выехала лаборатория. Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ

Пожар на складе с пластиковой продукцией в деревне Большое Буньково произошел ранее в воскресенье, 2 марта. Причина ЧП выясняется.